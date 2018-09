Londra. Suspiciune de atentat în faţa unei moschei Politia 'ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului', a anuntat radio LBC pe Twitter. "Șoferul nu a reușit sa se opreasca. Ancheta este in curs de desfașurare ", a declarat poliția metropolitana din Londra. O informare din partea autoritaților spune ca cei doi oameni spitalizați nu au leziuni care sa le puna viața in pericol. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

