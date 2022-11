Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina reuseste sa se apere cu tot mai mult succes impotriva atacurilor ruse cu drone iraniene, potrivit serviciilor de informatii britanice, informeaza luni dpa și Agerpres. Dronele sunt incete, zgomotoase si zboara la altitudine joasa, ceea ce le face ”usor de doborat utilizand apararea antiaeriana…

- Inundațiile provocate de taifunul Nesat au scufundat duminica, 16 octombrie, sate și terenuri agricole din nordul Filipinelor, obligand sute de familii sa fuga din casele lor din provincia Cagayan. Nesat, cu vanturi de 120 km pe ora, a trecut prin nordul Filipinelor, avariind case, scufundand drumuri…

- Taifunul Nanmadol a lovit puternic coasta sud-vestica a Japoniei, și a adus vanturi puternice și ploi torențiale in cantitați record in unele zone ale țarii. Cel puțin o persoana a murit. Traficul a fost oprit, iar unele magazine au fost inchise. Meteorologii avertizeaza ca regiunea s-ar putea confrunta…

- ALERTA in tot JUDEȚUL DAMBOVIȚA, COD PORTOCALIU de FURTUNI și PLOI TORENȚIALE, 22 august, ora 10:30 – 23 august, ora 22:00.Se activeaza Serviciile de permanența in toate localitațile dambovițene. Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia face apel la autoritațile locale din teritoriu sa dea dovada…

- Metroul londonez a fost aproape paralizat vineri, iar restul retelei de transport public a fost grav perturbat de o greva pentru salarii in contextul inflatiei record din Marea Britanie, a doua zi dupa o greva masiva a angajatilor sistemului feroviar, relateaza AFP. ”Practic, nu exista nici un serviciu”…

- ”Practic, nu exista nici un serviciu” in metroul londonez, desi ”doua linii ofera trafic redus” cu un tren la fiecare 15 minute si ceva, a declarat un purtator de cuvant al operatorului pentru transportul public TfL. Traficul autobuzelor a fost si el perturbat. In fata statiei Blackhorse Road (nord-estul…

- Mai multe strazi, garaje și subsoluri au fost inundate marți seara dupa o ploaie torențiala. Pompierii au fost chemați in ajutor atat in Cluj-Napoca, cat și in Florești unde lucrurile au scapat de sub control.

- Doi adulți și doi copii au fost salvați de pompieri, iar zeci de proprietați au fost avariate, dupa ce o conducta principala de apa s-a spart luni și a inundat o parte din nordul Londrei, intreaga zona fiind acoperita de apa, relateaza BBC și The Telegraph . Conducta sparta la intersecția dintre Hornsey…