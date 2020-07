Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Brexit, Michael Gove, a precizat, intr-un articol publicat in Sunday Telegraph, ca aceasta suma va permite sa se asigure ca "noile frontiere" ale tarii sunt pregatite cand Regatul Unit va prelua controlul asupra lor, potrivit Agerpres. Gove a garantat, duminica, pentru Sky…

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa, potrivit…

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa.…

- Marea Britanie este gata sa se retraga din întelegerile sale privind perioada de tranzitie cu Uniunea Europeana (UE) „în termenii Australiei”, în cazul în care nu se va ajunge la niciun acord asupra relatiei lor viitoare, i-a spus premierul Boris Johnson omologului…

- Un individ a injunghiat mai multe persoane in orașul britanic Reading, sambata seara, intr=un posibil atac terorist, scrie Sky News. Potrivit The Guardian, trei oameni au murit. Suspectul a fost arestat.Poliția britanica a confirmat ca trei oameni au murit sambata seara, dupa ce au fost injunghiați…

- Liderii europeni au convenit sa-si accelereze negocierile cu Marea Britanie in vederea incheierii unui acord privind viitoarea relatie dupa Brexit, inainte de data fatidica de 31 decembrie 2020, insa acest acord nu se va incheia cu orice pret, a avertizat vineri Bruxelles-ul, in urma unui summit UE,…

- Membrii Parlamentului European sunt profund ingrijorati de faptul ca guvernul britanic insista sa negocieze numai domenii care sunt in interesul Regatului Unit si precizeaza ca Uniunea Europeana considera inacceptabil faptul ca Londra alege selectiv anumite politici si cere insistent sa aiba acces…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…