De 200 de ani, comercianții și finanțatorii au tocit scarile The Royal Exchange, bursa situata in inima Londrei, in apropierea Bancii Angliei. Astazi, viitorul Londrei ca centru financiar global este amenințat. In discursul popular, acest lucru se datoreaza in mare parte ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana și luptelor in curs privind comerțul și reglementarile. […] The post Londra și New York: centre financiare invechite? first appeared on Ziarul National .