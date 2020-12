Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au cazut de acord miercuri sa acorde un termen pana duminica pentru o decizie ferma legata de viitorul negocierilor cu UE, a facut cunoscut o sursa din Downing Street, transmit AFP si Reuters. La…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor intalni miercuri seara, la Bruxelles, pentru a incerca sa deblocheze negocierile referitoare la acordul comercial post-Brexit, a anuntat, marti guvernul de la Londra, transmite Reuters. Citește și: SURSE…

- Condițiile pentru un acord post-Brexit între UE și Marea Britanie „nu au fost îndeplinite” din cauza „divergențelor semnificative”, în ciuda unei saptamâni de discuții intense la Londra, a anunțat vineri seara negociatorul european Michel Barnier pe Twitter,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a spus miercuri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca este dezamagit ca nu au avut loc mai multe progrese in negocierile comerciale referitoare la Brexit, a anuntat biroul acestuia, transmite Reuters.”Premierul a notat dorinta unui acord,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat miercuri, in cursul unei discutii telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca un acord comercial post-Brexit este "de dorit", exprimandu-si in acelasi timp "deceptia" in fata progreselor insuficiente din ultimele doua saptamani,…

- Premierul britanic Boris Johnson va discuta miercuri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in preziua unui summit european considerat de Londra drept data-limita pentru a ajunge la un compromis post-Brexit, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Prim-ministrul va discuta…

- Negociatorii britanic, David Frost, și cel european, Michel Barnier, s-au desparțit vinerea trecuta, la finele celei de a 9-a runde de negocieri post-Brexit cu constatarea unor divergente discutate și rasdiscutate de-a lungul tuturor intalnirilor lor de la Londra și Bruxelles fara a se fi ajuns la o…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa "lucreze intens" pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei…