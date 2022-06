Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis un mesaj Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu ocazia implinirii a 70 de ani de domnie. ”Va adresez felicitarile mele, majestatii voastre si poporului vostru, cu prilejul acestei sarbatori nationale din tara dumneavoastra, aniversarea oficiala a…

- Premierul britanic Boris Johnson doreste sa reinvie sistemul imperial de masura, folosit in mod traditional in Marea Britanie, ce foloseste livra sau unciile, intr-o miscare post-Brexit care divizeaza deopotriva publicul cat si afacerile, transmite Reuters. In aceeasi saptamana in care este sarbatorita…

- Protocolul face parte din acordul comercial post-Brexit care impune verificari asupra unor marfuri care intra in Irlanda de Nord din restul Regatului Unit. Comentariile lui Truss ar putea amplifica riscul de represalii din partea Bruxelles-ului si ar putea declansa un razboi comercial cu cel mai mare…

- Marea Britanie a anuntat sambata ca va oferi sprijin si ajutor militar Ucrainei in valoare de 1,3 miliarde de lire sterline, comunicand acest angajament suplimentar inaintea reuniunii video de duminica a liderilor G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Premierul Johnson…

- Trolii rusi duc un razboi informational dintr-o fosta fabrica din Sankt Petersburg, unde vizeaza lideri occidentali si raspandesc propaganda Kremlinului privind razboiul din Ucraina, a anunțat duminica guvernul britanic, care a cerut un studiu pe acest subiect, relateaza AFP, citata de Agerpres. Raportul,…

- Rusia interzice intrarea pe teritoriul sau pentru 287 de parlamentari britanici, despre care spune ca au participat cel mai activ la stabilirea sancțiunilor contra sa din cauza invaziei in Ucraina. Masura anunțata miercuri, care vizeaza 287 de membri ai camerei inferioare a parlamentului britanic, a…

- Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi…