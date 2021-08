Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a anuntat miercuri ca va autoriza evacuarea aeriana din Kabul a cainilor si pisicilor dintr-un adapost infiintat de un fost soldat din marina, care a inchiriat un avion pentru a-si evacua personalul afgan si animalele, informeaza AFP.

- Ben Wallace, ministrul britanic al Apararii, a declarat marti ca este putin probabil ca tarile vestice sa prelungeasca termenul de retragere a trupelor din Afganistan, desi cele mai multe doresc acest lucru. „Am scos 2.000 de oameni in ultimele 24 de ore si 10.000, incepand din aprilie", a declarat…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a anuntat ca va incerca sa prelungeasca termenul limita de 31 august pentru operatiunea de evacuarea de pe aeroportul din Kabul, dar este sceptic ca acest lucru se va intampla, informeaza Agerpres . „Cred ca este improbabil. Nu doar din cauza a ceea ce au…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat marti ca este 'improbabil' ca operatiunea de evacuare de pe aeroportul din Kabul sa fie prelungita dupa termenul limita 31 august, informeaza dpa si Reuters. 'Cred ca este improbabil. Nu doar din cauza a ceea ce au spus talibanii, ci,…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. "Premierul…

- Afganistanul se transforma intr-un stat esuat si se indreapta spre un razboi civil in care grupari militante precum Al Qaida vor prospera si probabil vor reprezenta din nou o amenintare pentru Occident, a declarat vineri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministrul ucrainean al apararii, Andriy Taran, a declarat ca țara sa trebuie sa asigure disponibilitatea forțelor de aparare pentru a contracara „agresiunea rusa”, potrivit serviciului de presa al ministerului apararii, relateaza agenția de presa INTERFAX. „Trebuie sa ne asiguram disponibilitatea…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a anuntat luni accelerarea relocarii in Regatul Unit a personalului local pe care Londra il are angajat in Afganistan, multi dintre care se tem de represalii din partea talibanilor dupa apropiata retragere a trupelor NATO, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.…