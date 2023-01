Londra se gândește să ia măsuri împotriva Iranului după o execuție a unui iranian cu cetățenie britanică Londra nu exclude noi masuri de represalii impotriva Iranului dupa o execuție a unui iranian cu cetatenie britanica acuzat de spionaj in favoarea serviciilor de informatii britanice, a anuntat luni ministrul de externe James Cleverly, noteaza AFP. „In prezent, impreuna cu aliatii nostri, trebuie sa studiem urmatorii pasi pe care ii vom face pentru a contracara amenintarea tot mai mare din partea Iranului. Nu ne limitam la actiunile deja anuntate”, a declarat Cleverly in plenul Camerei Comunelor. In pofida solicitarilor presante din partea parlamentarilor, ministrul a refuzat, totusi, sa indice… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

