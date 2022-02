Londra renunță la masca de protecție și la metrou Autoritatea londoneza pentru transport, TfL, a anunțat ca purtarea maștii de protecție sanitara nu va mai fi obligatorie, incepand de joi, in transportul subteran din capitala britanica. Eliminarea restricției este valabila atat pentru calatori, cat și pentru personal. TfL și-a motivat decizia invocand o diversitate de factori, „inclusiv schimbarea din abordarea guvernamentala in ceea ce […] The post Londra renunța la masca de protecție și la metrou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

