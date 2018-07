Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat joi ca Marea Britanie a promis noi "propuneri concrete" pentru a depasi divergentele in chestiuniea frontierei irlandeze, la finalul unei noi serii de discutii la Bruxelles, relateaza AFP.

- Michel Barnier a respins o propunere a Londrei referitoare la viitoare relatie dintre Londra si Cei 27, dand asigurari ca UE "nu poate delega si nu va delega aplicarea politicii sale si a regulilor sale vamale" unei terte tari. "Dorim amandoi sa incheiem in octombrie un acord", a insistat…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat joi ca Marea Britanie a promis noi "propuneri concrete" pentru a depasi divergentele in chestiuniea frontierei irlandeze, la finalul unei noi serii de discutii la Bruxelles, relateaza AFP. Pe de alta parte, Michel Barnier…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.ro. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Legea care organizeaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) a fost promulgata marti, dupa mai multe luni de dezateri dure in Parlamentul britanic, un lucru care-i bucura pe eurosceptici, in opinia carora Brexitul – prevazut peste noua luni – este de-acum lansat ”in mod irevocabil”, relateaza…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson l-a pus in garda pe…

- Problema frontierei irlandeze este una dintre cele mai spinoase ale negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie îşi asumă riscul de a părăsi UE "fără niciun acord" dacă negocierile asupra Brexit continuă să treneze, a avertizat joi premierul irlandez,…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat marti drept ”nebun” un proiect al unei uniuni vamale post-Brexit, sustinut de premierul britanic Theresa May, scotand astfel la lumina disensiuni in Guvernul conservator cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP. Potrivit…