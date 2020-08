Celebrul carnaval Notting Hill din Londra a inceput sambata in capitala Marii Britanii sub forma unui eveniment online, in contextul in care Politia i-a avertizat pe londonezi sa nu participe la petreceri neautorizate, intrucat astfel de reuniuni incalca dispozitiile de distantare sociala, informeaza DPA.



Primarul Londrei, Sadiq Khan, i-a indemnat pe locuitorii orasului sa "se bucure din interiorul locuintelor", dupa ce paradele anuale si petrecerile stradale organizate in marja carnavalului au fost anulate in 2020 din cauza pandemiei de COVID-19.



Potrivit primarului Sadiq…