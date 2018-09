Stiri pe aceeasi tema

- 'Orice fel de acuzatii vizand puterea rusa sunt pentru noi inadmisibile', a declarat presei purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. 'Nici inaltele autoritati ale Rusiei, nici responsabili de rang mai mic (...) nu au nimic de-a face cu ceea ce s-a intamplat la Salisbury', a subliniat el.…

- Secretarul de stat britanic pentru securitate, Ben Wallace, l-a acuzat joi pe presedintele rus Vladimir Putin ca este “in ultima instanta” vinovat de atacul din martie cu agent neurotoxic Noviciok impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Anglia, relateaza AFP.

- Secretarul de stat britanic pentru securitate, Ben Wallace, l-a acuzat joi pe presedintele rus Vladimir Putin ca este "in ultima instanta" vinovat de atacul din martie cu agent neurotoxic Noviciok impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Anglia, relateaza AFP. "In ultima instanta,…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut marti Uniunii Europene sa adopte sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, transmite Reuters. Intr-un discurs la Washington al carui continut a fost dezvaluit dinainte presei internationale, seful diplomatiei Regatului Unit a avertizat asupra…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile cu Marea Britanie, Michel Barnier, si-a exprimat convingerea ca intre Uniunea Europeana si Marea Britanie va fi stabilit un parteneriat nou si ambitios, daca problemele inca nesolutionate ridicate de Brexit vor fi rezolvate rapid. Într-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Rohani a plecat luni dipa-amiaza in fruntea unei delegatii importante catre Zurich, potrivit televiziunii de stat iraniene. Vizita in Elvetia se prelungeste pana marti, iar potrivit autoritatilor austriece Rohani se va afla miercuri la Viena, unde s-a incheiat, in 2015, acordul international in dosarul…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi miercuri, la Moscova, pe consilierul american pentru securitate nationala al liderului american Donald Trump, John Bolton, in vizita in Rusia pentru a pregati o posibila intrevedere intre cei doi presedinti, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Presedintele…