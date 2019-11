Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a anuntat miercuri ca l-a convocat pe ambasadorul chinez la Londra pentru a protesta impotriva ''tratamentului brutal si umilitor'' suferit de un fost angajat al consulatului din Hong Kong care a sustinut ca a fost torturat de politia chineza pentru a obtine…

- Procurorul General adjunct, Eva Marie Persson a anuntat aceasta decizie in urma in cadrul unei conferinte de presa, afirmand ca s-a stabilit faptul ca probele administrate in instante nu sunt relevante din acest punct de vedere si, in consecinta, trebuie inlaturate pentru ca nu pot face obiectul…

- Autoritațile din China au facut apel la realizarea de eforturi colective pentru a contracara traficul de persoane la nivel internațional, dupa ce 39 de cadavre aparținand unor naționali chinezi au fost descoperite intr-un camion din Marea Britanie, relateaza site-ul agenției The Associated Press,…

- Marea Britanie aloca 3 mil. lire sterline pentru a-și proteja cetațenii din UE, dupa Brexit. Cine va primi banii Guvernul britanic a anuntat ca va aloca 3 milioane de lire sterline (3,3 milioane de euro) pentru programe de asistenta pentru cei peste un milion de britanici care traiesc in tari ale UE,…

- Guvernul britanic nu a prezentat propuneri concrete sau credibile de inlocuire a mecanismului asa-numit de 'backstop' din Acordul de retragere din Uniunea Europeana, a declarat vineri seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, transmite Reuters. Londra a indicat vineri ca negociatorii britanici…

- Guvernul din Marea Britanie a anuntat, joi, ca va aloca 3,3 milioane de euro pentru programe de asistenta in asa fel incat celor peste un milion de britanici care traiesc in tari ale Uniunii Europene sa le fie protejate drepturile dupa Brexit, informeaza vineri EFE. ''Regatul Unit va parasi UE la 31…

- Dan Mihalache, ambasadorul Romaniei la Londra, a anunțat, in direct pe B1TV, ca Guvernul din Marea Britanie i-a solicitat președintelui Iohannis o convorbire telefonica, care ar putea avea loc chiar in aceasta saptamana. „Din cate știu eu, partea britanica a solicitat chiar și o convorbire telefonica…