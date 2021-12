Stiri pe aceeasi tema

- „Tu și cu mine știm ce se intampla in Donbass. Cu siguranța pare un genocid, așa cum ați spus”, a subliniat președintele Putin, adresandu-se directorului executiv al agenției de știri Rossiya Segodnya, Kirill Vishinsky. Liderul de la Kremlin a subliniat ca rusofobia constituie primul pas catre genocid.…

- Noul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, felicitat de liderii mondiali Liderul SPD, Olaf Scholz. Foto: facebook.com/olafscholz Liderii mondiali l-au felicitat pe noul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, si si-au exprimat speranta ca mandatul sau va aduce o colaborare strânsa,…

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este personalitatea politica a lumii in care romanii au cea mai mare incredere. Concluzia aparține unui sondaj de opinie realizat in septembrie. Din acealași sondaj reiese ca increderea in țari și organizații internaționale este in cadere libera printre romani.…

- Senatori americani de prim-plan cer Guvernului lui Joe Biden sa analizeze expulzarea a pana la 300 de diplomati rusi, daca Moscova nu emite vize suplimentare personalului Ambasadei Statelor Unite, relateaza AFP. Statele Unite au protestat in mod oficial dupa ce Moscova a interzis, in august, angajarea…