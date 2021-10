Stiri pe aceeasi tema

- Focurile de artificii de la trecerea dintre ani, la Londra, organizate in mod traditional pe malul Tamisei, au fost anulate pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei Covid-19, a anuntat marti primaria capitalei britanice, informeaza News.ro . ”Din cauza incertitudinii cauzate de pandemia covid-19,…

- Județul Ilfov este al doilea care intra in scenariul roșu in valul 4 al pandemiei, dupa Satu Mare. Incidența cazuriilor de COVID a crescut la 3,06 la mie. In acest scenariu, accesul la mai multe activitați ar urma sa se faca doar in baza certificatului verde, in baza unei hotarari de guvern in acest…

- Riscul ca persoanele vaccinate complet anti-COVID sa fie spitalizate este redus cu mai mult de 70%, comparativ cu cel al unei persoane neimunizate, conform unui studiu din Marea Britanie publicat in jurnalul stiintific The Lancet, relateaza EFE.

- Astazi, 27 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12692Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12191Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- Dupa 24 de cazuri noi raportate zilele trecute, Direcția de Sanatate Publica Buzau anunța inca noua imbolnaviri de coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Astazi, 25 august, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel, potrivit informațiilor publicate de Prefectura:…

- Astazi, 13 august 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: * Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12620* Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12164* Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Turneul de tenis masculin de categorie ATP 1000 de la Shanghai a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Decizia a venit în urma unor "discutii aprofundate cu partile implicate", printre care si Asociatia Tenismenilor Profesionisti (ATP),…

- Filmarile pentru al doilea sezon „Bridgerton”, care au inceput la Londra in luna mai, au fost suspendate dupa confirmarea a doua cazuri de Covid-19 in decurs de o saptamana, informeaza Variety, citat de news.ro Productia pentru show-ul Netflix a fost suspendata pe o perioada nedeterminata.…