Londra interzice masinile diesel si pe benzina pe o strada din centru

- Barcelona se alatura listei de orașe care decid eliminarea din trafic a mașinilor vechi care polueaza mult. Conform unei legi locale intrate in vigoare la inceputul acestui an, toate mașinile pe benzina inmatriculate inainte de anul 2000 și toate mașinile diesel inmatriculate inainte de 2006 sunt interzise…

- Lipsa locurilor de parcare de reședința și a celor publice e o problema. In toate marile orașe, nu doar in București.Pentru ca nu au unde sa-și lase mașinile, de multe ori șoferii le parcheaza pe trotuare, obligandu-i pe pietoni sa se strecoare printre ele sau sa mearga pe strada. La Cluj-Napoca,situația…

- Politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca au identificat o femeie de 54 de ani, din municipiul Sibiu, judetul Sibiu, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere. Aceasta a savarșit infracțiunea de 9 ori. In fapt, femeia este banuita ca in zilele de 28 septembrie si 15 octombrie ar fi…

- Masinile electrice sunt acum mai atractive decat modelele diesel, reiese dintr-un studiu realizat de britanici. Circa 22% dintre respondenti ar prefera sa cumpere o masina electrica, in timp ce 19% dintre subiecti ar fi interesati de un autoturism diesel.

- Orașe mari fara trafic intens, fara mașini și fara poluare, acesta ar fi viitorul. Din 2020, Europa ar putea avea prima mare Capitala care va interzise autoturismele private și va fi incurajata utilizarea bicicletelor și a scuterelor electrice.

- Noi vesti proaste pentru posesorii de masini cu motoare diesel sau pe benzina din Europa: tot mai multe tari si producatori auto intorc spatele acestor tehnologii. Incepand cu 2022, cei care vor sa-si cumpere o astfel de masina raman fara o optiune, un mare producator auto anuntand ca va renunta la…

- In ultimele luni, tot mai multi producatori auto au decis sa reduca productia de automobile diesel pentru a respecta normele mai stricte privind emisiile poluante. Grupul nipon Honda Motor a anuntat miercuri ca va electrifica toate automobilele sale europene in urmatorii trei ani si va renunta la producerea…