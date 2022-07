Londra în flăcări!! VIDEO Incendii devastatoare in Londra, in cea mai calda zi din istoria Marii Britanii Brigada londoneza de pompieri spune ca a intervenit, marți, la 10 incendii in capitala Marii Britanii, in contextul temperaturilor foarte mari inregistrate aici. Pe langa cateva incendii de vegetație și la cladiri anunțate anterior, pompierii se ocupa de flacari „semnificative” in capitala britanica, mai multe autospeciale de intervenție fiind trimise la fiecare locație. La o deflagrație care a izbucnit intr-o zona cu vegetație dintr-o suburbie a zonei metropolitane, Wennington, 15 echipaje de pompieri au fost trimise,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada londoneza de pompieri spune ca a intervenit, marți, la 10 incendii in capitala Marii Britanii, in contextul temperaturilor foarte mari inregistrate aici, transmite Sky News. Serviciul de pompieri a declarat „incident major” ca raspuns la numarul mare de incendii din Londra.

- Weekend de foc pentru pompierii timișeni. Salvatorii au fost chemați sa stinga 32 de incendii, dintre care 25 de vegetație uscata sau culturi agricole. De asemenea, un incendiu de vegetație uscata s-a extins la o anexa, iar un alt incendiu din zona a mistuit o anexa, cu pericol de propagare la casa…

- In ultimele aproximativ 48 ore, pompierii bihoreni au intervenit pentru stingerea a 21 de incendii produse la pașuni, miriști, terenuri virane, terenuri agricole și livezi situate in mai multe localitați bihorene.

- Pompierii focsaneni au intervenit in ultimele 24 de ore pentru stingerea a patru incendii de vegetatie uscata la Vanatori, care au mistuit peste 26 de hectare de teren, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘In ultimele 24 de ore, pompierii focsaneni au intervenit…

- Pompierii se luptau marti seara cu mai multe incendii de padure pe coasta sud-vestica a Frantei, dupa ce vremea secetoasa si caniculara a creat conditii ideale pentru extinderea acestora, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile au emis o atentionare meteorologica privind temperaturi extreme, in special pentru zona continentala, cu valori

- ISU Timiș a transmis astazi ca, in ultimele 24 de ore, pompierii au fost solicitați sa intervina la 16 incendii de vegetație uscata și culturi agricole in județ. In urma acestor incendii, din cauza secetei și schimbarii frecvente a direcției vantului, au fost afectate peste 130 de hectare de culturi…

- Mai multe incendii izbucnite in sudul Siberiei au avariat aproximativ 200 de cladiri si au provocat cel putin cinci morti, au anuntat, sambata, autoritatile locale, adaugand ca au plasat zona in stare de urgenta, relateaza AFP.