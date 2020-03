Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul celor infectati cu noul coronavirus creste in fiecare zi si incepe sa semene cu cel din Italia. Bilant tragic in Spania. 514 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid-19. In total, 2.696 oameni au murit in Spania din cauza Covid-19, iar numarul celor infectati a ajuns la aproape…

- Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de Covid-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Cele mai multe cazuri de...

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie vor monitoriza raspandirea noului tip de coronavirus si vor cauta aparitia unor eventuale mutatii, folosind tehnica de secventiere genetica, pentru a analiza tulpinile de SARS-CoV-2 care au provocat mii de infectii in intreaga tara, au anuntat luni oficiali britanici,…

- Emmanuelle Wargon, secretar de Stat in Ministerul Tranziției ecologice, a anunțat ca a fost diagnosticata pozitiv cu coronavirus, devenind astfel cel de-al treilea membru al guvernului Franței lovit de virusul ucigaș. “In cursul zilei de duminica am fost diagnosticata pozitiv cu Covid-19. Nu am in acest…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 10.000 de oameni in lume, potrivit unui bilant realizat pe baza datelor oficiale de vineri de catre AFP, citata de news.ro.In total, 10.080 de cazuri au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa - cu 4.932 de victime -, care a devenit ”epicentrul…

- Italia devine astfel prima tara in ceea ce priveste numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, in fata Chinei (3.245), Iranului (1.284) si Spaniei (767). Italia a anuntat primele doua decese in 22 februarie.

- In perioada 12 – 16 martie, specialistii laboratorului infectii respiratorii virale din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, au efectuat teste de diagnostic molecular pentru aproximativ 1000 de probe recoltate de la persoane suspecte de infectie cu noul Coronavirus.…

- Drama in Italia. Dupa recordul de morți inregistrat ieri, Italia a inregistrat un nou record negativ de cazuri cu COVID-19. Noul coronavirus a luat viața unui numar de 189 persoane in ultimele 24 de ore, in ușoara scadere fața de miercuri, potrivit datelor oficiale ale Protecției Civile din Italia