Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut marti Uniunii Europene sa adopte sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, transmite Reuters. Intr-un discurs la Washington al carui continut a fost dezvaluit dinainte presei internationale, seful diplomatiei Regatului Unit a avertizat asupra…

- Secretarul britanic de externe, Jeremy Hunt, a cerut țarilor din UE sa impuna sancțiuni impotriva Rusiei ca pedeapsa pentru atacul chimic din Salisbury, in primavara acestui an, asupra fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia. In timpul vizitei sale in SUA, Hunt a declarat ca UE ar…

- Mii de ruși au participat, duminica, la proteste impotriva propunerii Guvernului de a majora varsta de pensionare de la 60 la 65 pentru barbați și de la 55 la 63 pentru femei, relateaza agenția Reuters și postul BBC, citate de Mediafax. Potrivit unui sondaj recent, peste 90% din populația din Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret pentru a deschide orasul in care oamenii de stiinta rusi au dezvoltat Noviciok, agentul neurotoxic aflat in centrul cazurilor de otravire din Londra.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Ministrul britanic de securitate Ben Wallace a cerut Rusiei sa furnizeze informații detaliate cu privire la crearea in URSS a agentului neuroparalitic „Noviciok“, de efectele toxice ale caruia recent au suferit alte doua persoane in Marea Britanie. Wallace (foto) a declarat pentru SkyNews ca, potrivit…

- Secretarul britanic pentru securitate din Marea Britanie, Ben Wallace, a facut apel catre Rusia sa ofere detalii despre atacul chimic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal dupa ce doi cetateni britanici au fost otraviti cu aceeasi substanta, scrie Reuters. Cei doi britanici se afla in stare critica…

- Surse la curent cu aceste discutii au declarat luni pentru Reuters ca intalnirea intre cei doi presedinti ar putea sa aiba loc la Viena, inaintea summitului NATO, programat pe 11 si 12 iulie la Bruxelles. Presedintele american declara saptamana trecuta ca un summit cu Vladimir Putin ar putea…