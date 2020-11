Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un purtator…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sambata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citand serviciile de presa ale celor doi oficiali. In cursul unei videoconferinte, cei doi „au dat instructiuni…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, a declarat ca a respins cererea exprimata de vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. „Am transmis foarte clar ca nu vom retrage aceasta legislatie, iar el a inteles acest lucru. Dar, de asemenea, am subliniat…

- Guvernul britanic respinge ultimatului Uniunii Europene cu privire la anularea planurilor sale de a modifica acordul Brexit negociat intre cele doua parți la sfarșitul lunii ianuarie, in ciuda faptului ca europenii au avertizat ca vor uza de cai legale daca aceasta lege va intra in vigoare, relateaza…

- Guvernul britanic a respins un ultimatum al Uniunii Europene de a renunta la planul sau de a incalca partial acordul de iesire din UE pana la sfarsitul acestei luni sau, in caz contrar, sa riste o actiune in instanta, a declarat ministrul de stat Michael Gove, relateaza dpa. Gove, responsabil…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Șeful serviciilor financiare din UE i-a avertizat pe mai marii din City of London (centrul financiar al Regatului Unit) ca s-ar putea sa aiba mai mult de așteptat dupa sfârșitul anului pâna sa afle daca vor fi obținut dreptul de acces pe piața organizației, lasându-i astfel pe directorii…