- O serie de meciuri programate sambata, 17 aprilie, in sportul din Marea Britanie, au fost decalate datorita funeraliilor printului Philip, ducele de Edinburgh, care se vor desfasura in acea zi, transmite AFP. Meciul Wolverhampton Wanderers - Sheffield United, din etapa a 32-a a campionatului…

- Palatul Buckingham e in febra pregatirilor pentru funeraliile prințului Philip, care vor avea loc sambata. TVR va transmite in direct funeraliile prințului Philip, intr-o ediție speciala, sambata, incepand cu ora 15.00, ora locala.

- Palatul Buckingham a declarat ca prințul Philip, in varsta de 99 de ani, a fost internat la un spital din Londra dupa ce s-a simțit rau. Palatul spune ca soțul reginei Elisabeta a II-a a fost internat la spitalul regele Edward al VII-lea in seara zilei de marți, 16 februarie 2021. Fii la curent…

- Palatul Buckingham a anuntat ca funeraliile printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii, vor avea loc sambata la capela Saint Georges a palatului Windsor dupa opt zile de doliu national. La slujba de inmormantare vor participa doar 30 de invitati ca urmare a pandemiei de coronavirus.…

- Funeraliile printului Philip, duce de Edinburgh, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, vor avea loc la 17 aprilie, sambata viitoare, la Capela St. George, la Castelul Windsor, la ora locala 15:00, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza sambata Reuters si BBC. Aranjamentele, care…

- Salve de tun vor fi trase sambata in Marea Britanie, in Gibraltar si de pe nave aflate pe mare, in onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, informeaza DPA si EFE. Incepand cu ora 11.00 GMT, vor fi lansate 41 de serii de salve de tun in orase…

- Starea de sanatate a printului Philip, in varsta de 99 de ani, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, aflat in spital de doua saptamani, este ''intr-o usoara ameliorare'', a declarat miercuri una dintre nurorile acestuia, Camilla, cu prilejul unei vizite la un centru de…