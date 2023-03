Stiri pe aceeasi tema

Premierul britanic Rishi Sunak și premierul australian Anthony Albanese vor ajunge duminica in Statele Unite ale Americii pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden. Cei trei lideri vor finaliza detaliile unui pact privind realizarea de submarine cu propulsie nucleara.Australia, Marea…

Premierul britanic, Rishi Sunak, a apreciat drept "esential" un "strans parteneriat" intre Regatul Unit si Franta, inainte de a fi primit vineri de presedintele Emmanuel Macron pentru primul summit franco-britanic din 2018, organizat dupa ani de tensiune, relateaza AFP, citat de Agerpres."Istoria…

Premierul britanic Rishi Sunak face apel la aliatii sai din G7, care urmeaza sa se reuneasca vineri prin videoconferinta cu ocazia implinirii unui an de la invazia rusa, sa furnizeze mai repede artilerie armatei ucrainene si sa ii ofere acesteia arme cu raza mai lunga de actiune, relateaza AFP, potrivit…

Marea Britanie este pregatita sa sprijine orice țara care este dispusa in acest moment sa livreze Ucrainei avioane de lupta, a declarat sambata, 18 februarie, premierul Rishi Sunak, care i-a indemnat pe aliați sa iși mențina ajutorul acordat Kievului in razboiul impotriva Rusiei, informeaza Reuters…

Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat sambata ca Londra ''este gata'' sa sprijine aliatii care au avioane de vanatoare pregatite pentru a fi trimise imediat Ucrainei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Directia Principala de Informatii (GUR) a Ministerului Apararii din Ucraina confirma informațiile referitoare la detectarea unor "obiecte zburatoare necunoscute" in spatiul aerian din regiunea Kiev, transmite RBC, relateaza Rador.

Prelungirea impasului in conflictul militar izbucnit prin invazia militara rusa in Ucraina ar fi in avantajul Rusiei, afirma premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, justificand in acest fel decizia politica de a accelera livrarile de armament destinate armatei ucrainene, informeaza Mediafax.

Premierul britanic Rishi Sunak va efectua prima sa vizita in Franta pe 10 martie, cu ocazia unui summit franco-britanic pe teme de securitate, energie si imigratie, a anuntat miercuri Palatul Elysee, transmite AFP si Reuters.