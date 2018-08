Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Zi de sarbatoare in Marea Britanie. Aviatia militara regala aniverseaza o suta de ani de la infiintare. Cu aceasta ocazie, pe strazile din Londra au defilat aproximativ 1300 de militari, iar cerul a fost survolat de o suta de avioane si elicoptere.

- Marea Britanie se teme ca presedintele Statelor Unite ar putea face rau Aliantei Nord-Atlantice incheiind cu Vladimir Putin vreo intelegere, un fel de "tratat de pace" la intalnirea lor din luna iulie, scrie cotidianul...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…

- Securitatea Marii Britanii e amenintata de politica guvernului de a accepta investitiile facute de apropiatii presedintelui rus, Vladimir Putin. Acuzatiile apar intr-un raport al Comitetului pentru afaceri externe al Camerei Inferioare din Parlamentul Britanic.

- Vladimir Putin a adaugat si ca Moscova este fericita sa-l vada pe Skripal externat din spital si ca ii doreste sanatate. Fostul spion rus care lucra pentru britanici sub acoperire, Sergei Skripal, a fost gasit inconstient impreuna cu fiica sa pe o banca din orasul englez Salisbury, dupa ce…