Londra dorește un acord cu fiecare țară UE pentru libera circulație a artiștilor, după o petiție susținută inclusiv de Sting şi Roger Waters De la Brexitul din 31 decembrie 2020, artiștii britanici nu mai pot circula în Uniunea Europeana fara vize. Pentru a li se permite artiștilor britanici sa calatoreasca fara vize în Uniunea Europeana, din cauza Brexitului, guvernul lui Boris Johnson vrea sa gaseasca acorduri cu fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE separat, relateaza 20 Minutes, potrivit Rador.

La încheierea unei perioade de tranziție dupa ieșirea sa din Uniunea Europeana, pe 31 decembrie 2020, guvernul britanic a fost aprig criticat pentru ca nu a negociat calatorii fara vize pentru artiștii în

Peste 100 de vedete britanice, de la artisti pop si rock, precum Ed Sheeran, Sting si Roger Waters (Pink Floyd), pana la nume importante din muzica clasica, printre care dirijorul Simon Rattle, au tras un semnal de alarma cu privire la turneele in Europa ale artistilor din Marea Britanie, in pericol

