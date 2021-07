Londra, din nou principalul centru financiar din Europa Un total de 8,92 miliarde de euro in acțiuni au fost tranzacționate in medie in fiecare zi, in iunie, la bursele cu sediul in Londra, potrivit datelor companiei Cboe Global Markets. Amsterdam, care ocupase primul loc din ianuarie, se afla cu puțin in urma, cu 8,8 miliarde de euro tranzacționate, dar cu mult inaintea Parisului […] The post Londra, din nou principalul centru financiar din Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brandul de oraș al Buzaului, dezvoltat de Primaria Buzau, impreuna cu domnul Adrian Mironescu, de la compania ieșeana de branding WIRON a caștigat prestigioasa categorie “Best place or nation brand”, la cea de-a 12-a ediție a “Transform Awards”, cel mai important eveniment global, desfașurat la New…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, face un tur de forta saptamana aceasta in Europa pentru a participa la trei summituri succesiv – G7, la Cornwall, Marea Britanie, NATO la Bruxelles, SUA-UE la Bruxelles – si in intalniri bilaterale la varf – cu Marea Britanie la Londra, cu Turcia in marja summitului…

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…

- "Prin oportunitațile de redresare și reziliența ale Uniunii Europene, din instrumentul „UrmatoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), Romania a conturat planul sau de reforme și modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro. Dar nu este doar un plan. In documentul pe care-l lansam se afla de fapt desenat…

- Raspunsul international la deturnarea avionului Ryanair la Minsk si arestarea dizidentului care se afla la bord au dat o lovitura dura companiei aeriene de stat Belavia din Belarus si planurilor sale de expansiune, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Luna trecuta, Belavia tocmai a intrat in posesia…

- Prețul energiei crește pe bursa de profil și ar putea ajunge și in facturile romanilor, in vreme ce o sarabanda de scumpiri la nivel mondial la oțel și materiale de construcții forțeaza creșteri de preț in privința locuințelor. Concomitent, majorarea prețului petrolului aduce scumpirea carburanților,…

- Dublin ar putea sa nu mai organizeze meciurile care i-au fost atribuite pentru Euro 2020. Motivul este reprezentat de faptul ca oficialitațile irlandeze nu cred ca pot îndeplini una dintre cerințele principale ale UEFA: sa aiba cel puțin 25% prezența a spectatorilor pe "Aviva Stadium".Turneul,…

- Cele mai recente studii arata ca romanii sunt nerabdatori sa calatoreasca din nou, cei mai mulți avand deja planuri pentru concediu. Principalul motiv pentru care romanii iși doresc sa plece in concediu este stresul generat de restricțiile anti-pandemie impuse in ultimul an. Potrivit unui studiu realizat…