Londra devine orașul cu cea mai mare pregătire în criptomonede, pentru a atrage companiile și start-up-urile din întreaga lume O examinare a opt puncte de date cheie a determinat Londra sa aiba cea mai mare pregatire cripto pentru a atrage companiile și start-up-urile. Alaturi de reglementarile pro-cripto, adoptarea curenta a criptomonedelor necesita o infrastructura de sprijin care poate permite publicului larg accesul și expunerea la ecosistem. Luand in considerare opt indicatori cheie in jurul taxelor, bancomatelor, locurilor de munca și evenimentelor din cripto, Londra se afla in fruntea dreptului cel mai gata de cripto-oraș din lume pentru afaceri și start-up-uri, conform cointelegraph.com. Fii la curent… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

