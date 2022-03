Londra demarează programul guvernamental 'Locuinţe pentru Ucraina': Fiecare britanic primește 350 de lire sterline, dacă găzduiește refugiați Britanicii primesc 350 de lire pe luna daca gazduiesc refugiati din Ucraina, anunta BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

