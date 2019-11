Stiri pe aceeasi tema

- Raportul elaborat de Comitetul de Informatii si Securitate (ISC) a primit acordul serviciilor secrete pentru publicare, insa nu si aprobarea din partea Biroului premierului Boris Jonhson, ceea ce inseamna ca acest raport nu va fi dat publicitatii inainte de alegerile din 12 decembrie. Regatul…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Presedintele american Donald Trump se amesteca in campania electorala care incepe in Regatul Unit, criticand acordul iesirii din Uniunea Europeana si indemnandu-i pe premierul britanic Boris Johnson si pe liderul Partidului Brexitului Nigel Farage sa se asocieze, pentru a nu compromite perspectiva unui…

- Occidentul a acuzat in mod repetat Rusia ca ar fi in spatele ultimelor campanii de dezinformare pe retelele de socializare in Macedonia, mai ales in 2018, in momentul bataliei politice pentru schimbarea denumirii tarii, un demers caruia Moscova s-a opus. In privinta Chinei, aceasta a angajat o politica…

- Regatul Unit va putea parasi Uniunea Europeana (UE) fara acord (”no deal”) la 31 octombrie, in pofida unei legi care-l obliga pe premierul Boris Johnson sa ceara o amanare in cazul nu ajunge la un acord cu Bruxellesul pana la 19 octombrie, a dat asigurari luni ministrul britanic al Finantelor Sajid…

- El a insistat ca 'nu exista nicio circumstanta in care va cere UE o amanare a Brexit-ului'. 'Iesim la 31 octombrie, fara niciun dubiu', a subliniat Johnson. 'Sansele de a incheia un acord au crescut in ultimele trei saptamani', a explicat Boris Johnson, incercand sa-i convinga pe parlamentarii conservatori…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, aflat in opozitie, a spus ca va face tot ce este necesar pentru a preveni ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord.Laburistul se intalneste marti cu mai multi parlamentari pentru a discuta tacticile, scrie Reuters. Prim-ministrul…

- Presedintele american, Donald Trump, a negociat la reuniunea G7 de la Biarritz doua acorduri comerciale importante – cel cu Marea Britane, ce va fi finalizat dupa Brexit, și cel cu Japonia, in cazul caruia se spera ca discuțiile sa se incheie in luna septembrie. Regatul Unit va avea un acord comercial…