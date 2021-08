Stiri pe aceeasi tema

- Confruntari violente intre polițiști și protestatari, la sediul televiziunii BBC din Londra. Zeci de manifestanti furiosi au incercat sa patrunda in birourile instituției, pe care o considera responsabila pentru promovarea vaccinurilor impotriva coronavirusului.

- Zeci de protestatari anti-vaccinare au incercat sa patrunda in birourile instituției, in aceasta dupa-amiaza. Au existat ciocniri violente intre poliție, dupa ce mai mulți protestatari care au forțat intrarea in sediul televiziunii.Din primele informații, protestul a fost organizat de un grup anti-lockdown,…

- Confruntari violente au opus vineri palestinieni care manifestau impotriva colonizarii israeliene si soldati israelieni in Cisiordania, ciocnirile soldandu-se cu circa 150 de raniti in randurile palestinienilor, cei mai multi dintre ei fiind afectati de gaze lacrimogene, au indicat echipe de interventie…

- O explozie puternica s-a produs vineri seara in capitala iraniana Teheran. In urma deflagrației, o cladire din preajma, despre care presa scrie ca ar fi sediul central al televiziunii naționale, a luat foc. La fața locului au venit mai multe echipaje de pompieri.

- Indigeni din Brazilia si politisti s-au infruntat marti cu sageti si gaze lacrimogene in altercatii in apropierea Parlamentului din Brasilia, care au facut mai multi raniti, noteaza AFP. Serviciul de presa al Camerei Deputatilor a indicat ca aproximativ 500 de manifestanti au "incercat sa invadeze"…

- Un barbat a ramas fara o mana in timpul ciocnirilor violente dintre politie si sute de oameni care participau la o petrecere ilegala in regiunea Bretania, vestul Frantei. Sute de politisti au incercat sa intrerupa petrecerea de pe un hipodrom din apropierea orasului Redon, la care participau…

- Trei politisti au intreprins joi, 3 iunie, o vizita inopinata la sediul Partidului Actiune si Solidaritate din Chisinau. Potrivit unui comunicat emis de PAS, oamenii legii au comunicat ca au ordin de inspectare a sediilor partidelor si a tuturor companiilor.

- Atacurile cu rachete dintre Israel si Fasia Gaza continua pentru a zecea zi consecutiv. In acelasi timp, in mai multe regiuni israeliene in care locuiesc arabi au avut loc confruntari violente cu politia.