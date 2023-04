Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, James Cleverly, a aparat marti statu-quoul Taiwanului, avertizand impotriva consecintelor economice devastatoare ale unui razboi, intr-un discurs in care, de asemenea, a adoptat un ton mai conciliant fata de Beijing, relateaza AFP, citat de Agerpres."Un razboi in stramtoare…

- Agenția de combatere a criminalitații financiare din India a deschis o investigație cu privire la presupusele incalcari ale regulilor de schimb valutar de catre BBC, a declarat o sursa pentru Reuters , joi, la cateva luni dupa ce oficialii fiscali au percheziționat birourile publicației britanice din…

- Ministrul de Externe al Hondurasului, Enrique Reina, „la instructiunile presedintelui Republicii, Xiomara Castro, a comunicat Taiwanului decizia de a rupe relatiile diplomatice” dintre cele doua teritorii, a transmis Ministerul de Externe intr-un comunicat, informeaza AFP, citat de Agerpres.Astfel,…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu s-a intalnit joi cu secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth si dezvoltare al Marii Britanii, James Cleverly, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane o efectueaza la Londra. Cei doi au semnat Declaratia Comuna actualizata a Parteneriatului…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat joi, 23 martie, o avertizare, afirmand ca o eventuala arestare a lui Vladimir Putin in strainatate in baza mandatului emis de Curtea Penala Internationala (CPI) ar echivala cu o declaratie de razboi impotriva Rusiei, conform EFE si TASS. „Este o situatie…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Reuters. „Si oricine decide livrarea (si repararea) unor…

- Un general american a avertizat despre riscul ridicat de razboi cu China in 2025 - cel mai probabil in jurul Taiwanului - si-a indemnat pe ofiterii sai sa fie pregatiti pentru lupta din acest an, relateaza AFP.