- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, intr-un interviu difuzat de CNN, ca nu crede ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va folosi arma nucleara tactica in razboiul cu Ucraina.Intrebat despre posibilitatea ca Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare, Joe Biden a raspuns: „Nu cred ca o va face. Dar…

- Joe Biden a avertizat ca lumea s-ar putea confrunta cu „Armagedonul” daca Vladimir Putin folosește o arma nucleara tactica pentru a incerca sa caștige razboiul din Ucraina. Cetațeni ruși care se tem de conscripție evadeaza cu barca pe o insula din Alaska, noteaza The Guardian. Președintele SUA a vorbit…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de "Armageddon" pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece. Este un avertisment dur cu privire la pericolele din spatele…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei din Ucraina și vor scufunda flota din Marea Neagra daca președintele rus Vladimir Putin va folosi arme, a avertizat fostul director al CIA și general in rezerva David Petraeus, potrivit The Guardian.

- „Ei știu ca vor exista consecințe severe. Nu voi detalia exact cum vom reacționa, asta depinde de ce fel de arme de distrugere in masa ar putea folosi”, a spus Stoltenberg.Afirmațiile sale vin dupa ce președintele rus Vladimir Putin a evocat din nou, miercuri, intr-un discurs, spectrul folosirii armelor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca el nu crede ca lumea ii va permite presedintelui rus Vladimir Putin sa foloseasca armele nucleare si a promis ca va continua eliberarea teritoriilor ucrainene ocupate de trupele ruse, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- UPDATE Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, intr-un discurs, mobilizarea parțiala in contextul conflictului din Ucraina. Intr-un clip inregistrat, el a spus ca locuitorii republicilor populare Donețk și Luhansk, Kherson și Zaporizhzhia și alte zone „au fost eliberați de regimul nazist”. El spune…

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin sa nu foloseasca armele chimice sau nucleare in Ucraina. Avertismentul, un extras din emisiunea 60 Minutes care va fi difuzata duminica pe CBS, a fost dat publicitații in avans.