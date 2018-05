Stiri pe aceeasi tema

- Skripal a fost profesor conferentiar in Europa si SUA in ultimii 10 ani, tinand cursuri la universitati si academii militare precum si in fata altor grupuri interesate de servicii secrete. Conform revistei cehe Respekt, Skripal a vizitat Praga in 2012 si a participat la discutii cu serviciile secrete…

- ''Republica Ceha nu a produs, nu a dezvoltat si nu a stocat niciodata nici o substanta din categoria noviciok'', a scris pe contul sau de Twitter premierul ceh, citand date ale serviciilor de informatii civile si militare.Presedintele Zeman, politician de stanga cunoscut pentru simpatia…

- Seful Serviciului de informatii externe rus, Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie, este un act de provocare comis de serviciile secrete britanice si americane, transmite Reuters. ''Chiar si in cazul Skripal, o provocare monstruoasa…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.