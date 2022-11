Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman de Externe a anuntat ca guvernul țarii noastre a transferat 1,4 milioane de dolari pentru consolidarea capacitaților de aparare ale Ucrainei, Republicii Moldova, Georgiei și Iordaniei, relateaza Agentia de presa RIA NOVOSTI, cu referire la postul PRO TV. Sursa citata noteaza ca șeful…

- Regatul Unit a anuntat joi ca va furniza suplimentar Ucrainei rachete antiaeriene si in special munitie capabila sa doboare rachete de croaziera, potrivit Ministerului britanic al Apararii, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Regatul Unit va continua sa ofere ajutor militar Ucrainei pana la victoria sa impotriva Rusiei, a promis miercuri seara noul premier britanic, Liz Truss, in fata Adunarii Generale a ONU, scrie AFP, citata de Agerpres.

- In apropierea centralei de la Zaporojie au fost semnalate noi atacuri, sambata, iar rușii și ucrainenii se acuza iar unii pe alții de bombardamente. Tot sambata, o racheta ruseasca a lovit un cartier istoric din Harkov, unde spun localnicii, „nu sunt obiective militare, nici aparatura militara. Doar…

- Regatul Unit a anuntat ca va dona sase drone submarine Ucrainei pentru a o ajuta la neutralizarea minelor rusesti in largul coastelor sale si va instrui militari pentru operarea lor, potrivit AFP si DPA.

- Pentagonul anunta vineri o noua transa de ajutor militar destinata Ucrainei - in valoare de 775 de milioane de dolari -, care consta, intre altele, in rachete suplimentare pentru sistemul american de artilerie de precizie HIMARS, relateaza AFP. Aceasta noua transa de ajutor prevede, de asemenea, trimiterea…

- O serie de masuri de restrictie a consumului de apa vor fi aplicate la Londra incepand din 24 august, din cauza secetei actuale, a anuntat miercuri operatorul serviciilor publice de aprovizionare cu apa, Thames Water, cel mai important din Regatul Unit, transmite AFP. Aproximativ 15 milioane de persoane…

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…