- Misiunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), aflata in Siria pentru a investiga presupusul atac chimic comis la Douma, nu a primit inca acces la locul evenimentului, sustine luni Marea Britanie, dar Kremlinul a calificat drept 'fara fundament' aceste acuzatii, potrivit AFP si…

- Rusia a anuntat luni ca nu se va amesteca in activitatea misiunii Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) in Siria care ancheteaza presupusul atac chimic comis pe 7 aprilie in orasul Douma, langa Damasc, relateaza AFP.'Rusia isi confirma angajamentul de a asigura securitatea…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Londra este tinta unor acuzatii dure din partea Moscovei, care sustine ca britanicii au inscenat atacul din Douma cu ajutorul castilor albe. Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de ‘dovezi’ privind...

- Un reprezentant al Ministerului rus al Apararii sustine ca afirmatiile cu privire la desfasurarea unui atac chimic in Douma, Siria, sunt false si fac parte dintr-un scenariu al Marii Britanii. Oficialul rus spune ca informatiile sale provin de la localnici.

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat premierul britanic TheresaMay, intr-o declaratie in Parlament. Ea a mai spus ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire…