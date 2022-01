Ministerul de Externe al Marii Britanii a afirmat, sambata, ca are informatii potrivit carora guvernul rus planuieste sa “instaleze un conducator prorus la Kiev, in timp ce analizeaza daca sa invadeze si sa ocupe Ucraina”, relateaza CNN. Fostul parlamentar ucrainean Evgheni Muraiev a calificat drept lipsite de logica afirmatiile bitanicilor conform carora el ar putea […] The post Londra acuza Moscova ca vrea sa instaleze un conducator prorus in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .