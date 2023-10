Stiri pe aceeasi tema

- Activista pentru clima Greta Thunberg a fost reținuta marți (17 octombrie) de poliție la Londra, a relatat un martor Reuters, dupa ce ea și alte persoane au protestat in fața unei conferințe pe tema petrolului și gazelor, impiedicand participarea unor delegați. Imaginile video au aratat-o pe Thunberg,…

- Situatia degenera joi seara la Paris, unde cateva sute de maniefstanti s-au adunat in Place de la Republique, in sustinerea poporului palestinian, in pofida unei interdictii, relateaza Le Figaro.Prefectura de Politie a Parisului a dat ordin ca manifestatia sa fie dispersata.Situatia pare ca a degenerat,…

- Un barbat din Alba, reclamat de vecini la Poliție pentru galagia produsa in timpul lucrarilor de renovare in apartament, a scapat de amenda in instanța. Deși fusese sancționat cu doar 200 de lei pentru tulburarea fara drept a liniștii proprietarilor, barbatul a decis sa conteste amenda in instanța.…

- Andrea Gonzalez, in varsta de 36 de ani, a carei cariera s-a axat in principal pe probleme de mediu, il va inlocui in cursa pentru alegerile prezidențiale pe Fernando Villavicencio, impușcat de trei ori in cap dupa un miting de campanie in Quito. Gonzalez a participat duminica la dezbaterea prezidențiala,…

- Un barbat in varsta de 77 de ani a sesizat Poliția municipiului Suceava, luni, cu privire la faptul ca in data de 30 iulie soția sa, in varsta de 78 de ani, a decedat in timp ce se afla in Spitalul Județean de Urgența Suceava, ca urmare a unei proceduri de anesteziere, prin care era pregatita ...

- Greta Thunberg a fost trimisa in judecata, in Suedia! Ce acuzații i se aduc tinerei, in varsta de 20 de ani, in proces. Cați ani de inchisoare risca activista de mediu daca este gasita vinovata. Trebuie sa se apere in fața autoritaților.