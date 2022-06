Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german pregateste un pachet de ajutor, in valoare de mai multe miliarde de euro, pentru grupul energetic Gazprom Germania, fosta subsidiara a grupului rus Gazprom, in ideea de a ajuta firma sa acopere costurile mari cu achizitiile aparute in urma razboiului din Ucraina.

- Rusia a inceput sa desfașoare apararea aeriana pe Insula Șerpilor, ocupata temporar. Exista posibilitatea ca forțele ruse sa desfașoare acolo și sisteme de rachete. Potrivit reprezentantul Direcției principale de informații a Ministerului Apararii al Ucrainei, Vadim Skibițki, rușii au instalat sisteme…

- Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul "Tor M2 si "Pantiri, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii GUR , Vadim Skibitki.Potrivit sursei citate, nu intamplator din primele zile ale razboiului…

- Marea Britanie a declarat ca va oferi inca 1,3 miliarde de lire sterline (1,6 miliarde de dolari) in sprijin militar Ucrainei, anuntul fiind facut inaintea unui apel video planificat duminica de liderii G7 cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, conform News . Premierul Boris…

- Presedintele amerrican urmeaza sa-si reitereze ”sustinerea ucrainenilor care-si aparar tara si libertatea impotriva razboiului Rusiei” intr-o alocutiune, anunta Casa Alba. Aceasta ”asistenta militara si in domeniul securtatii” uriasa reprezinta echivalentul ”armamentului si munitiei trimise poporului…

- Guvernul german a anuntat vineri ca doreste sa deblocheze peste un miliard de euro ca ajutor militar pentru Ucraina, dar fara a preciza la ce vor fi folositi banii, in timp ce Kievul se plange ca nu primeste arme grele de la Berlin, noteaza AFP.

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina și a extins și tipul de arme care vor fi trimise pentru a include artilerie grea, in așteptarea unui asalt extins al rușilor in estul Ucrainei, transmite Reuters.

- Consiliul UE a adoptat astazi, 4 aprilie, modificari legislative care permit statelor membre sa redirecționeze resurse din fondurile politicii de coeziune și din Fondul de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate (FEAD) pentru a-i ajuta pe refugiații care fug din calea agresiunii militare…