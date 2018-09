Guvernul britanic a publicat joi o a doua serie de note tehnice privind riscurile pe care le-ar presupune un eventual esec de a ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru perioada de dupa Brexit, precum si solutiile pe care le preconizeaza, transmite AFP.



Daca in primul set de note erau enumerate in principal cresterea costurilor bancare si a birocratiei, a doua serie are in vedere, in primul rand, perspectiva ca permisele de conducere sa-si piarda valabilitatea.



Astfel, permisul de conducere britanic ar putea sa nu mai fie suficient pentru a calatori in Uniune, avertizeaza…