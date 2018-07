Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Guvernul britanic a pezentat joi la Parlament detaliile planului sau pentru relațiile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, care prevede o "zona de liber-schimb pentru produse", dar conține și prevederi legate de imigratie, relateaza AFP.

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, scrie agerpres.ro.

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters.

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters. Documentul, care are 98 de pagini, indica…

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana. - continua -

- Guvernul de la Londra va lua in cateva saptamani o decizie privind pozitia finala asupra viitorului regim vamal cu Uniunea Europeana dupa Brexit, a declarat miercuri David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic. Înaintea primei discuţii detaliate a miniştrilor britanici…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…