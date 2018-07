Stiri pe aceeasi tema

- Deși erau headlineri la Electric Castle, cei de la London Grammar au anunțat ca nu vor mai putea susține concertul din cauza problemelor de sanatate ale solistei, Hannah. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicala, iar trupa a anulat atât concertul de la Electric Castle, cât și pe cel…

- Concertul programat pentru sambata, ora 21:30, ziua a 4 a de festival la Electric Castle a fost anulat in aceasta dupa amiaza datorita operației suferite de Hannah Reid, solista trupei. Trupa a anulat toate concertele din acest weekend, printre care și momentul de la Colors of Ostrava in Republica Ceha.…

- Sambata seara urma sa aiba loc un concert sustinut pe Pietonal de catre Alexia si Matei, insa a fost anulat fara explicatii. Alexia si Matei, reprezentantii orasului nostru in cadrul Selectiei Nationale Eurovision Song Contest 2018, unde au obtinut locul al II-lea in finala nationala, urmau sa sustina…

- Virgin Radio Romania iți da intalnire intre 12 si 16 iulie la Electric Castle. Printre artistii de seama care vor sustine concerte in acest an la Electric Castle se numara Jessie J, Icona Pop, Netsky, Groove Amanda, Mura Masa, London Grammar, Romare si Nothing But Thieves. Cine canta la Electric Castle…

- Mii de studenti din Iasi sarbatoresc vineri, 18 mai, finalul anului universitar pe strazile orasului. Ziua Absolventului, devenita traditie in mediul universitar iesean, este inclusa si in acest an in cadrul Festivalului International al Educatiei - FIE 2018. Studentii celor 5 universitati iesene vor…

- Headlinerii de anul asta sunt de la Electric Castle sunt Damian Marley, London Grammar și Jessie J insa fanii au fost neplacut surprinși de faptul ca primul dintre ei va deschide evenimentul miercuri. Festivalul incepe miercuri, 18 iulie, și se termina duminica, 22 iulie. Organizatorii spun ca data…

- Evenimentul, aflat la a VII-a ediție, va debuta cu incepere de la ora 16:30, cu o expoziție feroviara unde vor trona machete și picturi specifice acestei meserii. Manifestarea va continua cu alocuțiuni, moment comemorativ, decernare de diplome și distincții, program artistic sustinut de talentele nostre…

- Cantaretul francez Charles Aznavour, in varsta de 93 de ani, a fost nevoit sa anuleze un concert pe care trebuia sa-l sustina miercuri seara la Sankt Petersburg, din cauza unei dureri lombare in timpul repetitiilor, informeaza AFP si EFE. Potrivit atasatului sau de presa, Vincence Stark, artistul a…