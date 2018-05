Stiri pe aceeasi tema

- O prima parte a unei anchete realizate de jurnalistul Dragos Patraru in ultimele sapte luni, de cand spune ca a aflat "planul pe care noua conducere il are cu TVR”, a fost publicata joi, de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, pe platforma YouTube, unde mai multe inregistrari din discutii cu Doina Gradea,…

- Dupa atația ani in care trecutul lor a avut radacini infipte adanc in nomenclatura comunista sau in rețeaua de cadre a Securitații, iata-ne intrați intr-o noua paradigma. E o lume pe care o cunoaștem, care ne-a dat miliardari de carton, moguli de presa sau primari de municipii, dar niciodata n-a ajuns…

- Curtea Regionala din Graz, Austria, a trimis o solicitare privind executarea mandatului european de arestare emis impotriva unui bacauan acuzat de furt calificat. R.G., din Onesti, a fost dat in urmarire de Procuratura din Graz, fiind cercetat de autoritatile judiciare austriece pentru comiterea a patru…

- ICCJ a decis amanarea pronuntarii in acest caz de mai multe ori, ultima data pe 17 aprilie. La ultimul termen al procesului, din 21 februarie, un procuror de la DNA le-a solicitat magistratilor condamnarea tuturor inculpatilor din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maximum prevazut…

- DNA ancheteaza modul in care compania Coca Cola a sponsorizat Serviciul Poliției Rutiere din cadrul Poliției Timiș – reiese din rechizitoriul prin care au fost trimiși in judecata foștii șefi ai instituției pentru mai multe infracțiuni de corupție. Procurorii au inceput verificarile dupa ce ce agentul…

- Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a deschis, in mod evident, o noua perspectiva și pentru romanii de peste Prut. Romania, ca orice stat național, are obligații fața de romanii de pretutindeni. Dupa ce a patruns in marea familie europeana a națiunilor, statul roman a acționat european, in spiritul…

- Dupa ce Elena Udrea a marturisit ca trece prin cele mai grele momente, vestea ca a pierdut unul dintre gemeni intristand-o profund, logodnicul celebrei blonde a vorbit in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. Adrian Alexandrov a povestit despre clipele tensionate pe care le-a trait…

- S-ar fi intamplat in 2015, cand Arsene era deputat. Potrivit procurorilor, „la data de 31 iulie 2015, suspectul Arsene Ionel, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației județene Neamț a unui partid politic, a pretins de la reprezentantul unei societați comerciale (martor…