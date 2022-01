Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel și iubita sa, Haziran, sunt in culmea fericirii, asta deoarece peste puțin timp urmeaza sa devina parinți. Tanara partenera a artistului a publicat o imagine emoționanta pe Instagram cu burtica de gravida.

- Razvan Marin (25 de ani), mijlocașul central al lui Cagliari, se pregatește sa fie tatic in noul an. Internaționalul roman va avea parte de primul sau copil, dupa ce Crina, iubita sa, este gravida și va naște o fetita. „E greu sa ma antrenez, sa ma pregatesc pentru postura de tatic. Va fi ceva nou…

- Irina Deaconescu e tare fericita ca anul viitor va deveni din nou mama. Vloggerița abia așteapta sa-și cunpoasca cel de-al doilea doilea bebeluș. Aceasta e mandra de burtica de gravida și a publicat o imagine cu ea.

- Nicole Cherry nu-și mai incape in piele de bucurie de cand a adus-o pe lume pe micuța Anastasia, primul ei copil. De cand a devenit mama pentru prima oara, vedeta este in al noualea cer și a impartașit primele impresii și cu fanii ei, pe rețelele de socializare. Iata ce mesaj a transmis, de pe patul…

- Au mai ramas doar cateva luni pana cand Elly Șonea de la MPFM iși va putea strange in brațe bebelușul. Fosta concurenta e foarte fericita și ori de cate ori are ocazia le arata fanilor imagini emoționante cu burtica de gravida.

- Viața la oraș are beneficii multe, dar din ce in ce mai multe persoane gasesc tihna rurala un mod de trai mai bun, mai apropiat de natura și de sufletul lor, care de multe ori iși pierde energia printre betoanele urbane. Conform Institutului Național de Statistica, peste 113.700 de persoane, in 2019…

- In 2018 viața lui Feli s-a schimbat complet, asta deoarece pe lume a venit fiica sa, Nora Luna, care ii face zilele mai frumoase. Cantareața a publicat o imagine de-a dreptul emoționanta alaturi de micuța de trei ani.

- Andreea Popescu a devenit mama din nou in urma cu o zi, iar dupa ce a facut primele declarații in calitate de parinte de fata, acum fosta dansatoare a Deliei a publicat și o fotografie emoționanta cu ea alaturi de micuța Anastasia. Fanii au reacționat imediat.