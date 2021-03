Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a dat-o in bara cu un nou logo ce a atras imediat atenția pe internet. Mai mulți oameni au semnalat faptul ca noul logo seamana cu fostul lider nazist Adolf Hitler. Reacțiile negative n-au ramas fara raspuns pentru ca Amazon a decis imediat sa-l schimbe, potrivit Playtech.ro Ce vedete AU…

- Wizz Air și-a lansat procesul de rambursare automatizata in luna mai a anului trecut pentru a face fața numarului fara precedent de anulari cauzate de pandemia de Covid-19. De altfel, a inregistrat o creștere de 3.000% a cererilor de rambursare in 2020 comparativ cu nivelurile din 2019. Compania susține…

- Consultantul imobiliar canadian Avison Young, prezent și in Romania din 2017, anunța extinderea in CEE prin deschiderea unui nou birou in Ungaria, la Budapesta. Compania canadiana va avea o afiliere strategica cu firma de asset management Limehouse din Ungaria, care iși va opera de acum serviciile de…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- CTP, cel mai mare proprietar de parcuri industriale din Romania, cu circa 1,2 milioane mp, intra pe piața poloneza in urma unui parteneriat cu firma MDC și va lansa primele trei proiecte in primul trimestru al acestui an. CTP va investi 200 de milioane de euro, in Polonia, in primul an. „Polonia nu…

- In total, vanzarile de PC-uri in 2020 au crescut cu 17 %, pana la 458,2 milioane de unitați. Potrivit acestor date, se remarca creșterea vanzarii Chromebook-urilor, cu un total de 30,7 milioane de unitați vandute in 2020, cu 287% mai mult decat in ​​al patrulea trimestru al anului 2019, datorita cererii…

- Aplicația de mesagerie Signal a anunțat ca are probleme tehnice din cauza milioanelor de utilizatori noi care descarca și folosesc aplicația. De teama noilor politici de confidențialitate ale WhatsApp, oamenii cauta alternative. Unii utilizatori ai Signal au raportat ca timp de cateva ore mesajele nu…

- Deși pandemia de coronavirus a facut foarte multe victime in Suedia, țara nu și-a schimbat strategia de combatere a Covid-19, in ciuda recomandarilor de inasprire a restricțiilor.“Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe: ‘S-a schimbat strategia?’ ‘Nu, este exact aceeasi strategie: asigurati-va…