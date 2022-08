Logitech prezintă mouse-ul de gaming G502 X cu butoane optice clicky Logitech a prezentat in aceasta saptamana 3 noi mousi de gaming, care vin cu butoane optice clicky si fac parte din seria G502 X. Avem si un model care vine cu conector USB-C. Cele 3 modele sunt G502 X, G502 X Lightspeed si G502 X Plus. Acesti mousi includ butoane opto-mecanice hibrid, care asigura responsivitate crescuta la sesiunile de gaming. Au parte si de un senzor Hero 25K de 25.600 DPI. Vor avea o greutate mai scazuta si vor sosi pe alb sau negru. „Soarecii” cei noi vor dispune de noile switch-uri optico-mecanice, care ofera si satisfactia unui click clasic de buton traditional de mouse.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

