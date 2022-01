Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi distribuite 114.000 de doze la centrele de vaccinare, pentru administrare la copii The post Primele doze de vaccin anti-COVID pentru copiii cu varste intre 5 si 11 ani vor ajunge in Romania in perioada 21-25 ianuarie appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Primele doze de vaccin…

- Prima tranșa de vaccin anti-Covid-19 pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani ajunge in Romania in perioada 15-23 ianuarie. „In perioada 21-25 ianuarie 2022 va fi livrata de catre producator prima tranșa de vaccin pediatric anti COVID-19 destinat vaccinarii copiilor cu varste intre 5-11 ani.…

- Primele doze de vaccin anti-COVID pentru copiii de 5-11 ani sosesc in Romania in perioada 21-25 ianuarie, anunța Ministerul Sanatații. In perioada 21-25 ianuarie 2022 va fi livrata de catre producator prima tranșa de vaccin pediatric anti COVID-19 destinat vaccinarii copiilor cu varste intre 5-11 ani.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca restrictiile anuntate de CNSU pentru intrarea in tara vor fi adoptate miercuri prin Hotarare de Guvern. Intrebat despre eventualele restrictii sau relaxari in perioada sarbatorilor, premierul a precizat ca, in functie de evolutia indicatorilor de incidenta,…

- Un liceu din Cluj propune un nou timp de invațamant, unde elevii aleg ce materii doresc sa studieze.Liceul Spark și-a inceput cursurile, fiind prima instituție de invațamant in sistem hibrid din Romania. Elevii studiaza online in limba engleza, cu profesori din 6 țari.„Am inceput cursurile, sunt foarte…

- Primul liceu hibrid din Romania a inceput cursurile. La liceul internațional hibrid Spark, din Cluj-Napoca, elevii aleg ce materii vor sa studieze. Primul liceu hibrid din Romania a inceput cursurile, iar la liceul internațional hibrid Spark, elevii aleg ce materii vor sa studieze. La…

- Alexandru Rafila a spus ca exista șanse ca un al cincilea val pandemic sa loveasca populația din Romania. Medicul anticipeaza ca pe data de 15 ianuarie 2022, țara noastra se va confrunta cu un al cincilea val epidemic. Numarul de cazuri de COVID-19 este in scadere in Romania, dar acest trend ar putea…

- Magura Cisnadie a caștigat returul cu DVSC Debrecen (Ungaria), scor 25-21, și s-a calificat in grupele EHF European League la handbal feminin. In prima manșa s-a inregistrat o remiza, 22-22. Elevele lui Alexandru Weber porneau cu șansa secunda inaintea dublei cu Debrecen. Daca prima manșa a fost una…