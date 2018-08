Ludovic Orban a fost intrebat, sambata, la Sibiu, daca PNL va vota rectificarea bugetara si a negat.

"Nu am votat nici Legea bugetului de stat. Cu siguranta, actuala rectificare bugetara este o mare minciuna. Nu ai cum sa prevezi cheltuieli mai mari, in conditiile in care tu ai incasat sub planul pe care ti l-ai facut in materie de venituri ale bugetului de stat. Aceasta rectificare este o rectificare mincinoasa, care nu rezolva niciuna dintre marile probleme ale bugetului", a declarat liderul PNL.

Ludovic Orban a explicat ca cea mai mare dintre probleme este lipsa banilor pentru…