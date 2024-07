Stiri pe aceeasi tema

- O mulțime de fructe și legume pot fi mancate atat crude, cat și gatite. Insa, puțini știu ca unele dintre cele mai des consumate fructe și legume crude trebuie neaparat gatite inainte. Iata cum iți pot afecta organismul!

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Timisoara, referindu-se la incidentul legat de intarzierea livrarii bagajelor pe Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti, ca va cere directorului interimar sa cerceteze acest caz.

- In sezonul estival, Romania devine o destinatie atractiva pentru mii de turisti straini care vin zilnic sa descopere frumusetile acestei tari. De la peisajele pitoresti ale Transilvaniei pana la vibranta viata de noapte din Bucuresti, Romania ofera o gama larga de experiente pentru vizitatori. Intr-o…

- Zborurile TAROM au fost reluate in regim normal. Compania aeriana TAROM anunța, marți dimineața, ca a ajuns la o ințelegere cu piloții intrați in greva nedeclarata. „In dimineata zilei de 9 iulie toate zborurile regulate, atat pe rute interne, cat si externe, se desfasoara conform programarilor de…

- Euro 2024 Tricolorii revin in aceasta seara la Bucuresti, dupa eliminarea de la Euro 2024 in faza optimilor de finala, informeaza FRF . Tricolorii vor sosi la Aeroportul Henri Coanda la ora 23:20, cu un zbor de la Frankfurt, si vor parasi aeroportul prin salonul oficial. De la aeroport, echipa se va…

- Mai multe locuințe din Sectorul 2 al Capitalei au fost afectate, noaptea trecuta, de un incendiu puternic. Alarma a fost data in jurul orei 3:00. Pompierii din Bucuresti au intervenit, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit in Sectorul 2, la un grup de locuinte invecinate. Au fost asistate…

- Aeronava companiei FlyOne a aterizat la Otopeni vineri dimineața, la ora 10:04, potrivit unor surse citate de News.ro. Avionul decolase de la Erevan, capitala Armeniei, si trebuia sa ajunga la Chisinau, numai ca pilotul a cerut sa faca o escala neprogramat la Bucuresti, intrucat nu a primit autorizare…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan i-a dat replica la, B1TV . Gabrielei Firea, contracandidata sa de la PSD, care a spus despre el ca are “un ritm de melc in administrație“. “Nu știu daca este un indicator la care administrația noastra sa stea mai prost decat administrația Firea. Am luat de cinci ori mai…