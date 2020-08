Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este castigatoarea turismului in regiune, atragand jumatate din turistii care mergeau in Turcia sau Grecia cu reduceri pana la 30%. Mulți romani nu mai merg in vacanța in 2020 Bulgaria a atras, in ultimele doua luni, 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, deoarece…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinatie s-a coagulat un nucleu de turisti cu venituri medii si peste medie care sunt dispusi sa cheltuiasca mai mult…

- Preturile la pachetele turistice all inclusive pe litoralul din Bulgaria vor fi reduse pana la jumatate fata de nivelul actual, potrivit unui comunicat remis luni de o agentie romaneasca de turism. Astfel, in Albena, cazarea la un hotel de 3 stele cu varianta all inclusive costa in prezent 50 de euro…

- Dupa ce pandemia de coronavirus a inchis granitele, a blocat la sol avioanele si a fortat oamenii sa stea acasa, doar o mana de turisti fac plaja in mijlocul sutelor de umbrele nedesfacute si sezlonguri neatinse de pe cei cinci kilometri de plaja. "Nu imi amintesc de o situatie similara. Daca vom fi…

- Sunny Beach, cea mai mare statiune turistica de pe litoralul Bulgariei, renumita pentru viata sa de noapte si plaja aglomerata, este ca un oras fantoma, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce pandemia de coronavirus a inchis granitele, a blocat la sol avioanele si a fortat oamenii sa stea…

- Hotelurile din stațiunile de tratament balnear s-au redeschis de miercuri, iar pacienții iși pot relua procedurile de recuperare prescrise de medicii lor, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Autoritațile au instituit un set de reguli pentru romanii care merg la tratament…

- In Spitalul de Boli Infecțioase “Matei Balș”, cel mai mare de acest fel din țara, nu se mai pot face internari. Din cauza numarului tot mai mare de infectari cu noul tip de coronavirus, locurile din spital s-au ocupat. Situația se schimba constant și o parte dintre bolnavi vor fi transferați la spitalele…

- Preturile la cazare in statiunile de pe litoralul romanesc La Mamaia, cazarea in hotelurile de 5 stele, cu mic-dejun inclus, costa intre 70 si 75 de euro pe noapte/persoana in luna iunie, potrivit IRI Travel. In iulie si august, tarifele la 5 stele ajung la 105-110 euro/noapte/persoana, iar in septembrie…