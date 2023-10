Stiri pe aceeasi tema

- Robby Berman, un americano-israelian care locuiește in Tel Aviv, a anuntat saptamana aceasta la postul american Fox News ca ofera o recompensa de un milion de shekeli (250.000 de dolari) oricui ajuta la eliberarea unui ostatic luat de teroriștii Hamas, relateaza BFMTV, citat de News.ro. „Poate ca asta…

- Sderot a ramas un oraș-fantoma, dupa bombardamentele Hamas: Coloniștii au fugit la hoteluri din centrul IsraeluluiPeste 90% dintre coloniștii Sderot au fugit la hoteluri din regiunea centrala de teama raidurilor continue ale membrilor Brigazilor Qassam, anunța ziarul israelian Yedioth Ahronoth.…

- Invazia terestra a forțelor armate ale Israelului in Fașia Gaza este "iminenta", au declarat vineri, 13 octombrie, doi oficiali israelieni, confirmand astfel ca mult așteptata operațiune va avea loc in urmatoarele ore sau zile, scrie Politico.O astfel de manevra era așteptata inca de cand gruparea militanta…

- In replica la atacurile declanșate incepand de sambata de teroriștii Hamas, la putere in Gaza, Israelul a continuat marți bombardamente intense, ale caror ținte prioritare sunt centrele de comanda ale forțelor teroriste ale Hamas.Așa cum s-a anunțat, incepand de luni, Fașia Gaza se afla sub blocada…

- Tunelurile secrete prin care Hamas transporta arme, lovite cu rachete de forțele armate israelieneIn noaptea de 9 octombrie, forțele de aparare israeliene (IDF) au lansat atacuri cu rachete asupra a peste 500 de ținte din Fașia Gaza asociate cu Hamas și Jihadul Islamic.Printre acestea, a spus IDF, se…

- Dupa ce gruparea terorista Hamas din Fasia Gaza a declansat un razboi in Israel, la nici 24 de ore gruparea Hezbollah, o grupare considerata a fi mult mai puternica decat Hamas, cu sediul in Liban, a intrat in razboi cu Israel.

- Autoritatile romane cauta solutii sa aduca cat mai rapid in tara aproximativ 790 de romani, care se afla ca pelerini in Israel, unde mii de rachete au fost lansate din Fașia Gaza intr-un atac-surpriza al Hamas, a anunțat sambata, 7 octombrie, premierul Marcel Ciolacu.„Sunt in jur de 790 de romani, in…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat "Operatiunea Al-Aqsa Flood" impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15. Barbati…