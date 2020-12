Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor ca termenul de plata a chiriei pentru anul 2021, pentru locurile de parcare de reședința, este 15 decembrie 2020. In cazul in care nu se achita chiria pana la termenul prevazut, se va anula abonamentul de parcare și se va demonta dispozitivul de blocare,…

O aplicatie romaneasca cu ajutorul careia pot fi depistate locurile de parcare libere, cu sau fara plata, este pusa la dispozitia autoritailor in mod gratuit de dezvoltator, purtandu-se discutii in acest sens nu numai cu edilii din Romania, ci si cu cei din Olanda, Grecia sau Bulgaria.

- O aplicatie romaneasca cu ajutorul careia pot fi depistate locurile de parcare libere, cu sau fara plata, este pusa la dispozitia autoritailor in mod gratuit de dezvoltator, purtandu-se discutii in acest sens nu numai cu edilii din Romania, ci si cu cei din Olanda, Grecia sau Bulgaria.

- Zonele care vor fi iluminate feeric sunt centrul municipiului Buzau, principalele bulevarde, Unirii si Nicolae Balcescu, strazile Spiru Haret, Tudor Vladimirescu si Aleea Trandafirilor, precum si aleea principala din Parcul Crang.

- Cei doi hoți recidiviști, tata și fiica, care au intrat in casele unor suceveni in ultimele zile, dand pur și simplu buzna in interior daca ușile nu erau incuiate, au impusa, in cadrul controlului judiciar, interdicția de a parasi localitatea de domiciliu – Șcheia. Practic, Radu Rostaș, in ...

- "E.ON Romania va reimpaduri, in prima parte a lunii noiembrie, peste 3,5 hectare de teren in zonele Stejareni, de langa Sighisoara, judetul Mures si Patrauti, judetul Suceava. Cu sprijinul Directiilor Silvice Mures si Suceava, vor fi plantati 18.000 de puieti de gorun, frasin, paltin si fag, un numar…

